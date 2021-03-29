В Алматы жестоко убили и расчленили 19-летнюю девушку

В Алматы была жестоко убита19-летняя студнтка Аяжан Едилову. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

Девушка пропала 19 марта. В тот день она вышла с работы, но в общежитие, где жила, так и не вернулась. Первым забил тревогу ее молодой человек. Вместе с сестрой они написали заявление в полицию, но в отделении им сказали, что пока большая часть сотрудников заняты на усилении общественного порядка. Тогда молодые люди сами начали поиски, им удалось найти таксиста, который подвозил девушку после работы. Когда они приехали по указанному им адресу, подъезд уже был оцеплен сотрудниками полиции. Из подъезда вывели окровавленного мужчину.

Лишь на следующий день родственникам Аяжан сообщили, что в квартире у подозреваемого были найдены останки девушки. Они рассказали СМИ, что подозреваемый расчленил тело и разложил по пакетам.

"Полиция говорит, что он якобы убил ее, чтобы спрятать улики. Но сутки маньяк расчленял ее очень аккуратно и неспеша. Когда мы увидели фото, был вырезан каждый ноготь, каждый зуб был выбит и положен в отдельный полиэтиленовый пакет. Он отрезал голову ее и варил в воде. От головы остался только череп. Сейчас идет опознание, они собирают части тела, и есть информация от морга, что труп был не один", - рассказал казахстанским СМИ брат убитой Алмат Муликов.

По предварительным данным, подозреваемому в убийстве 28 лет, по образованию он фармацевт. Когда в его квартиру стала стучать полиция, он попытался совершить самоубийство.