Мария Макеева и Александр Нестеренко покорили бишкекскую публику

Вчера на Большой сцене Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева давали "Травиату" Джузеппе Верди. Главные партии в знаменитой опере исполнили гости из России – солисты Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Мария Макеева и Александр Нестеренко.

Вокалисты приезжают в кыргызскую столицу, увы, гораздо реже, чем артисты балета. Поэтому настоящие ценители оперного искусства события, подобные нынешнему, стараются не пропускать.

Бишкекчанам, которые прошедший воскресный вечер решили провести в театре, можно лишь позавидовать. Наверняка они еще долго будут вспоминать спектакль, подаренный им российскими и кыргызскими артистами. Это было потрясающее по силе воздействия на публику зрелище.

Партию Виолетты Валери исполнила Мария Макеева (сопрано). Молодая талантливая артистка продемонстрировала не только великолепное вокальное мастерство. Мария оказалась прекрасной драматической артисткой. Макеева просто влюбила публику в свою умирающую Виолетту. Вне всяких похвал был и ее коллега по московскому музыкальному театру Александр Нестеренко (тенор), исполнивший партию Альфреда Жермона – возлюбленного французской куртизанки. Нельзя не отметить и солиста отечественной оперной труппы Глеба Кима. Обладатель яркого баритона предстал в образе Жоржа Жермона - отца Альфреда. Интересно, что впервые эту непростую партию Ким исполнил еще в девятнадцать лет, будучи студентом.

Вообще вчерашним вечером и гости, и артисты нашей оперной труппы и, конечно же, музыканты оркестра, были на высоте. Думаю, что ни один зритель не ушел из зала театра оперы и балета разочарованным.

Подробнее читайте в пятницу, 2 апреля, в газете "Вечерний Бишкек".