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Цены продолжают расти. Подорожали растительное масло и ГСМ

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане продолжают расти цены на продукты питания. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга розничных цен Министерства экономики.

Так, за последнюю неделю в Бишкеке на 5 сомов подорожало растительное масло. Его стоимость достигает 170 сомов за литр.

По всей стране отмечается рост стоимости на ГСМ. Горючее стало стоить дороже на 1-2 сома.

Остановился рост цен на мясо. Говядина стоит по-прежнему примерно 550 сомов за килограмм. Это на 120-130 сомов дороже, чем год назад.

Овощи и фрукты за неделю не изменились в цене.

Отметим, с осени наблюдается рост цен на продукты питания. Правительство пытается сдержать инфляцию, не вводя жёсткое регулирование рыночных процессов. На прошлой неделе было принято решение закупить в России крупную партию сахара и подсолнечного масла, чтобы не допустить дефицита и очередного скачка цен.


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URL: https://www.vb.kg/398899
Теги:
инфляция, цены, Кыргызстан
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