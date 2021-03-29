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"Гиннес-29" - чемпион страны по баскетболу (фото)

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- Вячеслав Аникин
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В минувшие выходные определился чемпион Кыргызстана по баскетболу. Золотые медали первенства в пятый раз завоевала столичная команда "Гиннес-29".

В высшей лиге чемпионата страны за золотые медали сражались "Гиннес-29" и "Гиннес-юниор", а также "Легион", "Алга- КТУ "Манас", "Шум", "Гризли" и "Политехник". Сначала дружины приняли участие в предварительном турнире, а затем четверо из них составили финальную пульку.

К сожалению, судьба третьего места до сих пор не решена. В первом матче за бронзу "Гиннес-юниор" победил "Алгу-КТУ "Манас", а вот во втором алгинцы оказались сильнее "Гиннеса-Юниор". Судьба бронзовых медалей решится в третьем матче. Он пройдет в среду 31 марта.

"Гиннес-29" также не без труда поднялся на первую ступень пьедестала почета. В первом матче против "Легиона" он едва не потерпел поражение. Команду выручили опыт и мастерство их играющего тренера Шакирджана Куранбаева. который добыл для своей команды более 30 очков.

Во второй матче игроки "Легиона" решили взять реванш за поражение в первой игре. Они пошли вперед большими силами, быстро и разнообразно атаковали. Достаточно сказать, что счет первой четверти матча был 21:10 в их пользу. Но затем Шакирдажан Куранбаев своей умелой игрой смог вселить уверенность в своих молодых партнеров. Итоговой счет этого решающего поединка 84:62 в пользу "Гиннеса-29".

Фото на Bishkek info


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URL: https://www.vb.kg/398901
Теги:
баскетбол, чемпионат, Кыргызстан
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