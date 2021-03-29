"Лжесотрудники" Первомайского РОВД занимались вымогательством

Мужчины представлялись сотрудниками Первомайского РОВД Бишкека и вымогали у жителя Сокулукского района деньги. Они угрожали, что в случае отказа начнут уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

26 марта оба злоумышленника Л.Д.Э и Т.у.Ж были задержаны с поличным при получении взятки в 50 тысяч сомов.

"Установлено, что задержанный Л.Д.Э., представляясь сотрудником Первомайского РОВД г.Бишкек, вместе со своим подельником Т.у.Ж., под угрозой привлечения к уголовной ответственности за якобы незаконное предоставление посреднических услуг, вымогали у жителя Сокулукского района денежные средства в размере 5000 (пять тысяч) долларов США", - говорится в сообщении ГКНБ.

Ведомство отмечает, что Л.Д.Э. ранее получил от заявителя 190 тыс. сомов и 1 тыс. долларов США.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.