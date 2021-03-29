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В России объединили усилия две ведущие организации кыргызской диаспоры

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- Евгений Денисенко
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Соглашение об объединении усилий подписали в Москве руководители двух крупнейших в РФ диаспоральных организаций - Общероссийского Кыргызского конгресса (ОКК) и Межрегиональной общественной организации "Кыргыз биримдиги"-"Кыргызское единение". Это было сделано, как заявлено, для "укрепления мира, дружбы, межнационального и межконфессионального согласия в России, а также единства кыргызов и уроженцев Кыргызстана".

Подписание документа произошло в столичном Доме народов России, где ОКК недавно получил собственный офис. Старейшины и лидеры диаспоры обсудили насущные проблемы соотечественников и трудовых мигрантов. И к числу приоритетов отнесли оказание действенной помощи посольству КР в РФ в решении этих и других вопросов, содействие укреплению стабильности в обществе, всестороннему развитию кыргызско-российских отношений.

Общероссийский Кыргызский конгресс (Общероссийская общественная организация "Кыргызский конгресс") – единственное сегодня в РФ объединение кыргызской диаспоры федерального масштаба, имеет свои отделения уже в более 80 регионах страны. В активе ОКК – многие проекты, направленные на консолидацию соотечественников в РФ, их адаптацию, трудоустройство, правовую защиту, социальное обеспечение, реализацию культурных потребностей, популяризацию спорта, другие инициативы, а также содействие укреплению экономического сотрудничества между обеими странами, продвижению кыргызской продукции на российские рынки.

Аналогичной проблематикой, только в масштабах Москвы и Московской области, занимается и "Кыргыз биримдиги" – одна из старейших диаспоральных структур, существующая уже почти два десятка лет. Среди знаковых событий в истории "КБ" - проведение осенью 2019 года крупнейшего международного форума по миграционной тематике. Он состоялся в стенах Общественной палаты России, с участием государственных, общественных деятелей РФ и КР, представителей международных организаций, различных диаспоральных сообществ в Российской Федерации.

"Кыргызы России стремятся стать образцовой частью многонационального российского общества. Они также сохраняют прочные связи со своей родиной, стараются посильно помогать ей в различных сферах. И теперь для этого открываются новые возможности", - говорит президент ОКК Кубанычбек Кожоев.


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URL: https://www.vb.kg/398905
Теги:
Россия, диаспора, Кыргызстан
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