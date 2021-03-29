Погода
$ 84.76 - 84.89
€ 99.80 - 100.92

Аварийное отключение. Газгородок остался без отопления

244  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Район Бишкека Газгородок остался без отопления. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В связи с аварийными работами в ОсОО "Газпром", коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" вынуждено приостановить подачу тепловой энергии в виде отопления и горячей воды в дома жителей микрорайона "Газгородок" до устранения аварии.

КП "Бишкектеплоэнерго" приносит извинения за причиненные неудобства!

По вопросам, связанным с отоплением или горячей водой, горожане могут обращаться по номерам: 0701 777110 (WhatsApp), 0312 212906.

Показания счетчиков (с 17 по 24 числа ежемесячно) можно отправить на: 0504828229 (WhatsApp) или позвонить на: 0312 492535


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398907
Теги:
мэрия, отопительный сезон, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  