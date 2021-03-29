Аварийное отключение. Газгородок остался без отопления

Район Бишкека Газгородок остался без отопления. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В связи с аварийными работами в ОсОО "Газпром", коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" вынуждено приостановить подачу тепловой энергии в виде отопления и горячей воды в дома жителей микрорайона "Газгородок" до устранения аварии.

КП "Бишкектеплоэнерго" приносит извинения за причиненные неудобства!

По вопросам, связанным с отоплением или горячей водой, горожане могут обращаться по номерам: 0701 777110 (WhatsApp), 0312 212906.

Показания счетчиков (с 17 по 24 числа ежемесячно) можно отправить на: 0504828229 (WhatsApp) или позвонить на: 0312 492535