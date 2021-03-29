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Кыргызстанцев в Екатеринбурге проинформировали о грядущем референдуме

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- Евгений Денисенко
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Представители консульства [/list]Кыргызстана в Екатеринбурге провели очередную встречу с лидерами и активистами кыргызских общественных диаспоральных организаций в Свердловской области. Одной из главных тем стала подготовка к предстоящему референдуму в КР, информирование об этом сограждан, находящихся на территории данного российского региона.

Генеральный консул Руслан Бийбосунов напомнил о том, что 11 апреля в Кыргызстане пройдет конституционный референдум, в связи с чем для голосования граждан КР в генконсульстве образован избирательный участок. Генконсул призвал собеседников активно участвовать в информационно-разъяснительной работе среди соотечественников на предмет реализации ими своих избирательных прав в день всенародного голосования. Подчеркнута необходимость проверки своих данных в списке избирателей, постановки на консульский учет, прохождения биометрической регистрации, выполнения всех установленных законом КР требований.

Также генконсул сообщил о решении правительства КР по временному продлению паспортов граждан КР образца 2004 и 2006 годов, сроки действия которых истекают в период с 1 января 2020 года по 31 августа 2021 года, о снижении тарифов на некоторые консульские услуги, о других нововведениях в плане предоставления услуг этим дипучреждением.

Речь шла и о предстоящих мероприятиях в экономической, культурно-гуманитарной, туристической сферах. В последнем случае важное значение придается ожидаемому открытию сезонного авиасообщения по маршруту Екатеринбург – Тамчы (международный аэропорт "Иссык-Куль") – Екатеринбург, возможному увеличения авиарейсов из столицы Свердловской области в Бишкек и Ош в летний период. Предварительные договоренности на эти темы были достигнуты генконсульством с ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии". Первый рейс из Екатеринбурга в Тамчы планируется выполнить уже в ближайшее время.

Не снимается с повестки дня и тема профилактики коронавируса. В этой связи Руслан Бийбосунов обратился к активу диаспору с просьбой продолжить разъяснительную работу среди соотечественников по соблюдению ими санитарно-эпидемиологических требований, неукоснительному соблюдению правил, установленных Роспотребнадзором.


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URL: https://www.vb.kg/398909
Теги:
консульство, референдум, Россия, трудовая миграция, карантин
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