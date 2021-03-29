Деньги на благоустройство жилмассива отдали кандидату в депутаты

Сотрудники ГКНБ задержали одного из руководителей администрации мэрии Бишкека Ч.Ч. Его подозревают в растрате вверенного имущества.

"Установлено, что задержанный незаконно выделил бюджетные средства одному из кандидатов в депутаты для агитационной деятельности. Данные бюджетные средства предназначались для благоустройства одного из жилых массивов г.Бишкек. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР", - говорится в сообщении ГКНБ.

В настоящее время ведется следствие. ГКНБ продолжает соответствующую работу по выявлению и пресечению нарушений выборного законодательства в период проведения выборов в Бишкекский городской кенеш.