В Бишкеке 20-летний парень ограбил иностранца на 600 евро

В Бишкеке сотрудники Патрульной службы задержали подозреваемого в совершении грабежа, сообщает пресс-служба УПСМ.

28 марта в 22:40 часов на линию "102" поступило сообщение о том, что на проспекте Жибек-Жолу был ограблен иностранец. По прибытию на место происшествия сотрудниками УПСМ, с заявлением обратился иностранный гражданин А.М. 1989 года рождения. Он просил принять меры в отношении неизвестного лица, европейской национальности, который примерно в 22:35 часов того же дня, находясь на проспекте Жибек-Жолу, угрожая физической расправой, открыто завладел сотовым телефоном марки "Samsung Galaxy A50" и солнцезащитными очками общей стоимостью 600 евро, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники патрульной милиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых по горячим следам был задержан гражданин С.Б. 2000 года рождения и доставлен в УВД Первомайского района г. Бишкек для дальнейшего разбирательства.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП в УВД Первомайского района г. Бишкек и начато досудебное производство на основании статьи 200 (Грабеж) Уголовного кодекса Кыргызской Республики