Погода
$ 84.76 - 84.89
€ 99.80 - 100.92

В Бишкеке 20-летний парень ограбил иностранца на 600 евро

404  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке сотрудники Патрульной службы задержали подозреваемого в совершении грабежа, сообщает пресс-служба УПСМ.

28 марта в 22:40 часов на линию "102" поступило сообщение о том, что на проспекте Жибек-Жолу был ограблен иностранец. По прибытию на место происшествия сотрудниками УПСМ, с заявлением обратился иностранный гражданин А.М. 1989 года рождения. Он просил принять меры в отношении неизвестного лица, европейской национальности, который примерно в 22:35 часов того же дня, находясь на проспекте Жибек-Жолу, угрожая физической расправой, открыто завладел сотовым телефоном марки "Samsung Galaxy A50" и солнцезащитными очками общей стоимостью 600 евро, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники патрульной милиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых по горячим следам был задержан гражданин С.Б. 2000 года рождения и доставлен в УВД Первомайского района г. Бишкек для дальнейшего разбирательства.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП в УВД Первомайского района г. Бишкек и начато досудебное производство на основании статьи 200 (Грабеж) Уголовного кодекса Кыргызской Республики


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398912
Теги:
задержание, ограбление, уголовная ответственность, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  