Кандидат в депутаты Ошского горкенеша обвиняется в мошенничестве

Кандидат в депутаты, задержанная по подозрению в мошенничестве с квартирами, помещена под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

19 сентября 2020 года было начато досудебное производство следственной службой Кара-Суйского РОВД по ст. 204 п-1.

В УВД напоминают, что заявительницей является жительница села Тельман Сарайского айыльного округа Кара-Суйского района К.А.К. 26 апреля 2019 года она взяла под процент 200 тысяч сомов у Б.К и Э.С. сроком на три месяца, временно переоформив документы на квартиру. Договорились, что она частично вернет деньги, а те в свою очередь возвратят ей недвижимое имущество.

Но после переоформления квартиры в селе Кирова Кара-Суйского района Б.К и Э.С выселили К.А. из собственного дома.

По результатам расследования дело прекращено 28 декабря 2020 года по статье 26 УПК КР. п-2. ч.1.

6 февраля 2021 года дело на основе досудебного производства было рассмотрено Кара-Суйской районной прокуратурой, на основании статьи 33 УПК КР. ч.2 п-11. дело отправлено в следственную службу Кара-Суйского РОВД для дальнейшего расследования.

В ходе расследования было выявлено, что 17 мая 2019 года 43-летняя А.А.Ж жительница села Савай Кен-Сайского айыльного округа Кара-Суйского района взяла под процент 4 тысячи долларов США с 10 % в месяц у жительницы г. Ош Б.К., поставив в качестве залога недвижимое имущество. Женщина выплачивала проценты ежемесячно. Несмотря на это брат Б.К. тайно продал эту квартиру некой гражданке по имени Н.Ж. за 1 млн 300 000 сомов.

С подобными заявлениями обращались и другие граждане:

25 марта 2021 года житель с. Мурдаш Ленинского айыльного округа Алайского района 52-летний Ы.К О обратился с заявлением. В заявлении указано, что 20 февраля 2020 года их дом был переоформлен и продан незаконным путём Б.К и ее матери Э.С в селе Кен-Сай Кара-Суйского района. Мужчина просил принять меры в рамках закона в отношении Б.К.

Также 25 марта 2021 года 48-летняя жительница города Ош Т. Ж.Т обратилась с заявлением, в котором указано, что в конце мая 2018 года возле рынка Кара-Суйского района, представившись членом местного совета и юристом, гражданка Б.К. войдя в доверие и пообещав погасить кредит, взяла у Т.Ж.Т. 145 тысяч сомов и до сих пор не вернула.

На основании заявлений Ж.Т., А.А., Ы.К. 25 марта 2021 года по ст. 204 ч.2 п.1 УК КР начато досудебное производство.

Согласно материалам средств массовой информации, известно, что 45-летняя Б.К. баллотировалась в депутаты в Ошский городской совет. Председателю Ошской городской территориальной избирательной комиссии отправлено представление о снятии К.Б. из списка кандидатов в депутаты Ошского городского кенеша.

27 марта 2021 года подозреваемая была отпущена под домашний арест Кара-Суйским районным судом.