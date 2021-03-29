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В Чуйской области за шесть дней милиция задержала пять членов ОПГ

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- Оксана Гут
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За неполную неделю в Чуйской области было задержано пять членов ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

С 24 по 29 марта текущего года на территории Чуйской области в целях предупреждения и пресечения проявления преступности были проведены оперативно-поисковые и профилактические мероприятия.

"Сотрудники милиции Чуйской области во время рейда задержали 5 человек, состоящих на специальном учете МВД как члены ОПГ. В отношении них ведется досудебное производство", - говорится в сообщении.

Кроме того, раскрыто 17 преступлений. Из них: разбой-1, кража -9, мошенничество-1, хулиганство-1, незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и иных аналогов без цели сбыта-2 и др.

Отмечается, что аналогичные мероприятия проводятся на постоянной основе.


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URL: https://www.vb.kg/398918
Теги:
ГУВД, задержание, ОПГ, рейд, Чуйская область, преступление, Кыргызстан
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