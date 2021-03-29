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Тревожная эпидситуация. Отменены некоторые международные авиарейсы

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- Екатерина Улитина
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В связи с эпидемиологической ситуацией отменены некоторые авиарейсы. Об этом сообщает Международный аэропорт Манас.

Отменены следующие международные авиарейсы:

АК "Авиа Траффик"

  1. Бишкек – Воронеж – Бишкек – с 03.04.21г. по 25.04.21г.
  2. Бишкек – Грозный – Бишкек – с 30.03.21г. по 06.04. 21г.
  3. Бишкек – Иркутск – Бишкек – с 01.04.21г. по 29.04.21г.
  4. Бишкек – Казань – Бишкек – 05.04.21г.
  5. Бишкек – Краснодар – Бишкек – 02.05.21г.
  6. Бишкек – Красноярск – Бишкек – 30.03.21
  7. Бишкек – Новосибирск – Бишкек – 31.03.21г.; 02.04.21г.
  8. Бишкек – Сургут – Бишкек – 03.04.21г.

АК "China Southern Airlines" отменила регулярные авиарейсы по маршруту Урумчи – Бишкек – Урумчи до особого указания.

АК "Air Astana" временно отменила некоторые регулярные рейсы Алма Ата – Бишкек – Алма Ата

  1. с 29.03.21г. по 29.04 21г. по понедельникам и четвергам;
  2. с 31.03.21г. по 28.04. 21г. по средам;
  3. с 30.0321г. по 30.0421г. по вторникам и пятницам.

ОАО "Международный аэропорт "Манас" напоминает пассажирам, что не занимается продажей авиабилетов, а также не имеет возможность регулировать их цены. Ценовую политику определяют авиакомпании, которые реализуют билеты по установленным внутренним правилам.


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URL: https://www.vb.kg/398920
Теги:
авиация, Кыргызстан, самолеты, Аэропорт "Манас"
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