Тревожная эпидситуация. Отменены некоторые международные авиарейсы

В связи с эпидемиологической ситуацией отменены некоторые авиарейсы. Об этом сообщает Международный аэропорт Манас.
Отменены следующие международные авиарейсы:
АК "Авиа Траффик"
АК "China Southern Airlines" отменила регулярные авиарейсы по маршруту Урумчи – Бишкек – Урумчи до особого указания.
АК "Air Astana" временно отменила некоторые регулярные рейсы Алма Ата – Бишкек – Алма Ата
ОАО "Международный аэропорт "Манас" напоминает пассажирам, что не занимается продажей авиабилетов, а также не имеет возможность регулировать их цены. Ценовую политику определяют авиакомпании, которые реализуют билеты по установленным внутренним правилам.