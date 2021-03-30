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В Белоруссии против Тихановской возбудили дело о подготовке теракта

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Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL за подготовку теракта организованной группой, заявил в понедельник генпрокурор республики Андрей Швед.

"Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин (Вячеслав. - Прим. ред.) Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта", - приводит слова Шведа Sputnik Беларусь.

Как указал Швед, из материалов проверки также следует, что фигуранты дела планировали обвинить власти в том, что они подвергают опасности жизни людей.

КГБ Белоруссии также поручили собрать документы, чтобы потребовать у Польши и Литвы выдачи Тихановской и других подозреваемых, их объявят в международный розыск.

В МВД также сообщили, что сотрудникам удалось задержать бывшего военного-контрактника, который передавал данные силовиков оппозиции.

На прошлой неделе в министерстве сообщили о задержании 35-летнего мужчины, который готовил теракт в воинской части в Печах (Минская область), еще одного задержали в Минске. Полиции удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства. По данным МВД, задержанный поддерживал связь с BYPOL, которая и указала ему совершить взрыв.

На президентских выборах в Белоруссии в августе прошлого года в шестой раз победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов, но после объявления итогов в стране начались массовые протесты оппозиции, которые сопровождались беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, требует новых выборов и пытается добиться расширения международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской Координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Сама кандидат в президенты после выборов уехала в Литву.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/398925
Теги:
Беларусь, теракт, уголовное дело, Генеральная прокуратура
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