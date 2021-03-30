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В мэрии Бишкека пока решили не отключать тепло

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- Сергей Швец
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Столичный оперативный штаб по прохождению осенне–зимнего периода решил пока не отключать отопление в квартирах горожан. Всему виной стал прогноз о предстоящем понижении температуры и интенсивных осадках.

Решение принято на совещании в стенах столичной теплоэлектроцентрали под председательством вице–мэра, курирующего вопросы жилищно–коммунального хозяйства, Жамалбека Ырсалиева. На повестке дня значился только один вопрос когда отключать тепло в Бишкеке.

Согласно утвержденным нормам, отключение потребителей от теплоснабжения начинается при среднесуточной температуре воздуха на улице выше плюс 8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд. Однако, по данным агентства по гидрометеорологии при МЧС, с 26 марта по 2 апреля ожидается неустойчивая погода, интенсивные осадки, понижение температуры воздуха до минус 3 градусов ночью. Дневной показатель составит всего 3–8 градусов со знаком плюс.

Учитывая все это, штаб принял решение пока не отключать тепло. Следующее совещание по вопросу прекращения отопительного периода состоится 2 апреля. Агентству по гидрометеорологии рекомендовано к тому времени подготовить прогноз погоды по Бишкеку до 10 апреля.


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URL: https://www.vb.kg/398926
Теги:
мэрия, отопительный сезон, Бишкек
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