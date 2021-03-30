"Экстренная мера". В Бишкеке с 1 апреля закрываются детские площадки в ТЦ

В Бишкеке с 1 апреля закрываются детские площадки во всех торговых центрах. Такие меры принимаются в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Об этом на брифинге 30 марта заявила вице-мэр столицы Айжан Чыныбаева.

"Мы вынуждены, к сожалению, с 1 апреля на короткое время закрыть все детские площадки. Вы сами знаете, в наших торговых центрах огромное количество деток и мы очень переживаем за здоровье детей. Поэтому на две недели закрываем детские площадки. Это как экстренная мера, очень надеемся, что эпидситуация не ухудшится. И тогда мы разрешим вновь работать детским площадкам. А так, у нас уже три дня ведутся рейды по торговым центрам, по всем общественным заведением, где мы призываем владельцев объектов соблюдать санитарные требования", - сказала Чыныбаева.

Она также сообщила, что ношение масок в общественном транспорте обязательно. Вице-мэр призвала граждан соблюдать санитарные нормы ради своего же здоровья.

По последним данным, в Бишкеке зарегистрировано 3096 случаев коронавирусной инфекции, из них 1863 - лабораторно-подтвержденные.