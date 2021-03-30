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В Южно-Сахалинске совершена авария на машине с кыргызскими номерами

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- Евгений Денисенко
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Серьезное ДТП, в результате которого пострадало несколько машин, произошло в административном центре Сахалинской области городе Южно-Сахалинске. Здесь водитель иномарки с, по информации местных СМИ, кыргызскими номерами, врезался в целый ряд припаркованных на территории одного из дворов автомобилей.

Как сообщается, лихач несся на большой скорости. В результате повреждения получили шесть машин. Сам водитель не пострадал.

Сотрудниками правоохранительных органов выясняются обстоятельства происшедшего. Но уже известно, что молодой мужчина, устроивший автомобильное побоище, был трезв. Однако никаких документов, включая водительское удостоверение, при себе не имел.


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URL: https://www.vb.kg/398941
Теги:
ДТП, Россия, Кыргызстан, автомобили
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