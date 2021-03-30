Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 99.80 - 100.92

В ДТП погибла певица Нурзат Ажыгожоева

955  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ДТП погибла певица Нурзат Ажыгожоева. Информацию VB.KG подтвердили в Генеральном штабе.

Трагедия произошла накануне, 29 марта, примерно в 12 часов дня. Исполнительница направлялась на гастроли в Баткенскую область, где был запланировал концерт для военнослужащих.

- Авария произошла на 159 километре трассы Бишкек-Ош (Суусамырская долина). Водитель Камаза не справился с управлением. В результате ДТП погибла одна женщина, еще трое получили травмы, - прокомментировали VB.KG в ГУОБДД Чуйской области.

Автомашина числится на балансе Генерального штаба. Там сообщили, что певица получила травмы несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

"По предварительной версии, водитель автомашины не справился с управлением ввиду плохих погодных условий, обстоятельства выясняются. В настоящее время проводится служебное расследование", - говорится в сообщении Генштаба.

Нурзат Ажыгожоева солистка народного ансамбля "Аксаамай", лауреат международных и национальных конкурсов и фестивалей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398942
Теги:
ДТП, Кыргызстан, авария
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  