В ДТП погибла певица Нурзат Ажыгожоева. Информацию VB.KG подтвердили в Генеральном штабе.

Трагедия произошла накануне, 29 марта, примерно в 12 часов дня. Исполнительница направлялась на гастроли в Баткенскую область, где был запланировал концерт для военнослужащих.

- Авария произошла на 159 километре трассы Бишкек-Ош (Суусамырская долина). Водитель Камаза не справился с управлением. В результате ДТП погибла одна женщина, еще трое получили травмы, - прокомментировали VB.KG в ГУОБДД Чуйской области.

Автомашина числится на балансе Генерального штаба. Там сообщили, что певица получила травмы несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

"По предварительной версии, водитель автомашины не справился с управлением ввиду плохих погодных условий, обстоятельства выясняются. В настоящее время проводится служебное расследование", - говорится в сообщении Генштаба.

Нурзат Ажыгожоева солистка народного ансамбля "Аксаамай", лауреат международных и национальных конкурсов и фестивалей.