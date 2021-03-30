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В Жогорку Кенеше новый депутат, вместо Омурбека Текебаева

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- Оксана Гут
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Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев лишен депутатского мандата. Окончательную точку в этом вопросе поставила Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР.

Накануне ЦИК передала вакантный мандат депутата Жогорку Кенеша от фракции "Ата Мекен" Абдылдаеву Шералы Итибаевичу.

Постановлением ЦИК КР Абдылдаев Шералы зарегистрирован депутатом Жогорку Кенеша КР, ему выдано удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

Решение принято в соответствии с частью 11 статьи 21, частями 3, 4-1 статьи 65 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", статьями 7, 18 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики".

Напомним, с апреля 2010 года по 2012 год Шералы Абдылдаев возглавлял Фонд по управлению госимуществом (ФУГИ).

В 2017 году он был одним из фигурантов уголовного дела в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, но скрывался от следствия. Ему заочно предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 303 ч.1 (коррупция) УК КР. Абдылдаев тогда был объявлен в розыск.


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URL: https://www.vb.kg/398943
Теги:
Ата Мекен, ЦИК, Верховный суд, Кыргызстан, уголовное дело, Депутат, Омурбек Текебаев
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