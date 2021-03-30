О появлении "алматинского" штамма коронавируса заявили ученые

В Казахстане, возможно, появился собственный мутировавший штамм коронавируса. Условно его пока назвали "алматинским". Об этом сообщили специалисты Международного центра вакцинологии при Казахстанском аграрном университете, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Сообщается, что с 18 по 25 марта специалисты проводили исследования, целью которых было определить наличие в нашей стране британского и южноафриканского штаммов.

"В итоге ученые выяснили, что британская разновидность на 100 процентов соответствует той, которая сегодня хорошо изучена. Но южноафриканский штамм уже мутировал. И далее – самое интересное. Мутация выявлена в исходном уханьском штамме, который уже более года вызывает в Казахстане всплески заболеваемости. Этот мутаген пока условно назвали алматинским", - сообщает телеканал.

"Мы пока не можем говорить, за что отвечает данная мутация, еще не исследованы другие изоляты, чтобы можно было сказать, что да, именно закрепленная мутация. Необходимо дополнительное проведение исследований, чтобы узнать, что она именно закрепленная мутация, а не случайная", - говорит микробиолог Виталий Строчков.

По его словам, в данном направлении необходимо продолжать исследования. Необходимо изучить по меньшей мере 10 образцов из разных регионов Казахстана, чтобы окончательно понять, с чем мы сейчас имеем дело.

"Нам пока неизвестно, насколько эти вирусы распространены в нашей популяции в Казахстане. Эти образцы только по Алматы. Но для того, чтобы этой информацией владеть, нужно проводить широкие, подробные исследования. Допустим, на Западе, к примеру в Великобритании, каждый 10-й образец, который положительно реагирует на СOVID-19, они делают секвенирование. Но в нашей стране этот охват, к сожалению, мизерный", - говорит руководитель Международного центра вакцинологии Кайсар Табынов.