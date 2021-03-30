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Москва оказалась в лидерах по инновациям в борьбе с COVID-19

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Москва стала одним из лидеров по объему инновационных практик, внедренных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий рейтинг был опубликован на сайте международного аналитического центра StartupBlink, специализирующегося на исследованиях инновационных экосистем разных стран и городов мира.

Так, столица оказалась на третьем месте - ее опередили лишь Сан-Франциско и Нью-Йорк. В указанный перечень также вошли Бостон, Торонто, Тель-Авив, Лос-Анджелес, Сеул, Тайбэй и Сан-Диего.

Эксперты особенно выделили такие московские инновационные решения, как онлайн-школы "Фоксфорд" и "Учи.Ру", индекс самоизоляции и сервис "Яндекса" по доставке тестов на COVID-19, телемедицинские платформы, цифровые пропуска с QR-кодами и системы диагностики, а также искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной пневмонии, и вакцина "Спутник V".

Отмечается, что в глобальную карту, созданную StartupBlink в содружестве с Биржей инноваций в сфере здравоохранения Программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), включено более 1,3 тысячи инноваций из 40 стран по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, а также по финансовой поддержке, информированию и помощи в адаптации и восстановлении экономики.

26 марта заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что иммунитет к коронавирусу имеют порядка 44 процентов москвичей, это довольно высокий показатель. По ее словам, городские власти регулярно проводят замер уровня популяционного иммунитета.

Источник: moslenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/398949
Теги:
борьба, Москва, коронавирус
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