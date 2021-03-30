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Глава Минобразования КР встретился со своими коллегами из 114 стран

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Министры образования из 114 стран мира провели совместное совещание в режиме онлайн. В мероприятии на тему "Один год c COVID: приоритет по восстановлению образования во избежание катастрофы для сегодняшнего поколения" принял участие и глава профильного ведомства в КР Алмазбек Бейшеналиев. Об этом он сообщил на своей странице.

По его словам, онлайн-совещание было организовано ЮНЕСКО.

"Целью данного совещания был обмен практическим опытом, основанного на знаниях и фактах и подкрепленного эффективным многосторонним взаимодействием и сотрудничеством в условиях беспрецедентной ситуации для формирования процесса восстановления работы образовательных организаций.

На совещании министры поделились своим опытом организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах и дистанционного формата обучения в условиях пандемии COVID-19.

В своем выступлении на тему: "Возобновление работы школ, определение приоритетов и поддержка учителей" я рассказал о том, что в нашей стране образовательный контент был конвертирован в онлайн формат, подготовлено более 7000 видеоуроков, которые по расписанию транслировались на нескольких государственных телеканалах.

Правительство Кыргызской Республики отказалось от издания одного общего приказа о закрытии/открытии образовательных учреждений по всей стране, вместо этого страна дала возможность местным органам власти самостоятельно принимать решение о приостановлении обучающего процесса, в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах", - написал Бейшеналиев.


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URL: https://www.vb.kg/398950
Теги:
Министерство образования, Кыргызстан
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