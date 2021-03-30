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Турсалиев: Спецкомиссия ГСИН лишает заключенных права на судебную защиту

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- Светлана Лаптева
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Решения спецкомиссии ГСИН нельзя обжаловать и таким образом этот орган оказывается выше всех судебных инстанций. При этом коррупционные риски просто зашкаливают. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился адвокат Мурат Турсалиев.

Юрист убежден, что кто-то специально или намеренно забыл внести право на обжалование решений этой комиссии.

- Заключенные остаются без права на обжалования решений спецкомиссии ГСИН, и лишаются права на судебную защиту. То есть если спецкомиссия приняла решение о том, что человеку, находящемуся в заключении, нельзя смягчить вид наказания, то все это окончательно и обжалованию не подлежит! И как это понимать? Я считаю, что и президент и депутаты должны встать на защиту заключенных, - говорит Турсалиев.

Следует отметить, что Мурат Турсалиев пока единственный адвокат, который действительно ищет выход из сложившейся ситуации: обращается в суды и к омбудсмену. Хотя по нашим данным отказ получают десятки заключенных, но их защитники считают, что раз по закону не прописана процедура обжалования, то обращаться куда-либо бесполезно. Тем не менее, если мы живет в правовом государстве, то Конституция дает нам право на обжалование любых судебных решений в суде. А в случае с невозможностью обжаловать решения спецкомиссии - это грубое попирание прав заключенного.


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URL: https://www.vb.kg/398953
Теги:
ГСИН, заключенные, права человека, Кыргызстан
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