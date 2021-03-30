Садыр Жапаров обсудил с Натальей Герман актуальные вопросы сотрудничества

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 30 марта, встретился со Специальным представителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Натальей Герман. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены актуальные направления совместного сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по общественно-политическим процессам и эпидемиологической ситуации в стране.

Глава государства выразил благодарность системе ООН за содействие Кыргызстану в рамках различных проектов и программ.

Он отметил, что события октября прошлого года стали очередным переломным этапом в истории страны, но за короткие сроки удалось стабилизировать положение и войти в конституционное поле.

Садыр Жапаров подчеркнул, что сегодня ситуация в Кыргызстане стабильная, ведется подготовка к проведению референдума по принятию новой редакции Конституции.

Он выразил уверенность в успешном преодолении данного периода при поддержке международных партнеров и поблагодарил институты ООН за содействие в проведении выборных процессов в стране.

Как подчеркнул Садыр Жапаров, первоочередными задачами для Кыргызстана являются проведение реформ в экономической, социальной, судебной и правоохранительной сферах, борьба с коррупцией и преступностью.

Отметив негативное влияние пандемии на социально-экономическую ситуацию в стране, Президент высказал надежду на поддержку ООН в борьбе с заболеванием и ее последствиями.

Касаясь темы конституционной реформы, Глава государства выразил убежденность в том, что в случае принятия нового проекта Основного закона, это позволит укрепить порядок в стране и станет залогом для ее дальнейшего развития.

Президент Садыр Жапаров особо подчеркнул, что у руководства страны имеется твердая политическая воля для проведения крупномасштабных общественно-политических и социально-экономических реформ.

В свою очередь Наталья Герман подчеркнула, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш очень внимательно следит за развитием процессов в Центральноазиатском регионе и, в частности, в Кыргызстане.

Она поздравила кыргызскую сторону с успешным проведением совместно с международными партнерами слаженной гуманитарной операции по возвращению на родину 79 детей из Ирака, не по своей воле оказавшихся за рубежом.

По ее словам, ООН ценит этот опыт и продолжит оказывать помощь в этой благородной деятельности.

По данным Натальи Герман, летом текущего года планируется проведение акции по борьбе против терроризма под названием "Контртеррористическая неделя в Нью-Йорке", где будет широко освещен успешный опыт Кыргызстана в репатриации своих граждан.

Спецпредставитель Генсека ООН выразила надежду на то, что предстоящие выборные процессы в стране пройдут в атмосфере открытости и прозрачности с участием всех слоев населения.

Кроме того, она отметила готовность к оказанию экспертного содействия в проведении инвентаризации национального законодательства, сотрудничеству в рамках вакцинации населения от коронавирусной инфекции и предложила рассмотреть возможность создания совместного Совета между Кыргызстаном и ООН по правам человека.

В завершении встречи Президент Садыр Жапаров еще раз заверил, что Кыргызстан остаётся приверженным принципам демократии, прав человека, а также всем своим международным обязательствам и выразил готовность к активному сотрудничеству по всем озвученным вопросам.