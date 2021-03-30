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Какая погода ждет кыргызстанцев в ближайшие дни, рассказал Кыргызгидромет

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- Оксана Гут
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Колебания температуры воздуха. Какая погода ждет кыргызстанцев в ближайшую неделю рассказал Кыргызгидромет.

Прогноз погоды по Чуйской, Таласской областям на 31 марта и 1-4 апреля

31 ночью на большей части территории Чуйской области, в отдельных районах Таласской области дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. 31 марта днем ​​и 1 апреля на большей части территории временами дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. 1 апреля в отдельных районах Чуйской области ожидаются интенсивные осадки.

2 апреля на большей части территории Чуйской области, в отдельных районах Таласской области дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. Днем в отдельных районах Чуйской области дождь, снег, в Таласской области без осадков. На предгорных и горных участках снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 31 марта днем ​​и 1 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

3 апреля и 4 апреля ночью без осадков. 4 апреля днем ​​в отдельных областях Таласской области, в предгорных и горных районах, снег, в зоне земледелия Чуйской без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, 4 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Бишкек

31 марта, 1 апреля и 2 апреля ночью временами дождь, снег. 2 апреля днем ​​без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 31 марта днем ​​и 1 апреля с порывами до 14 м/с.

3-4 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям

31 марта в отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской области, снег, в предгорных и горных районах, в Баткенской области без осадков. Днем на большей части территории Джалал-Абадской области, в отдельных районах Ошской, Баткенской области дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.

1 апреля на большей части территории временами дождь со снегом, в отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской области ожидаются интенсивные осадки.

2 апреля в отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской области, снег, в предгорных и горных районах снег, в Баткенской области без осадков. Днем без осадков. На предгорных и горных участках снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 31 марта днем ​​и 1 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

3 апреля и 4 апреля ночью без осадков. 4 апреля днем ​​в отдельных районах дождь, в предгорных и горных районах снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, 4 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по Иссык-Кульской области

31 марта на большей части территории дождь, снег, в горных районах снег. 31 марта днем ​​и 1 апреля ночью в отдельных районах снег, в горных районах дождь, снег.

1 апреля днем ​​и 2 апреля ночью на большей части территории временами дождь, снег, в горных районах снег.

2 апреля днем ​​и 3 апреля ночью по востоку Иссык-Кульской области дождь, снег, по остальной территории без осадков. Днем в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.

4 апреля без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 31 марта днем ​​и 1 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городам Каракол и Чолпон-Ата

31 марта ночью снег. 31 марта днем ​​и 1 апреля без осадков. 1 апреля днем ​​и 2 апреля ночью временами дождь, снег. 2 апреля днем ​​и 3 апреля ночью в городе Каракол снег, в городе Чолпон-Ата без осадков.

3 апреля днем ​​и 4 апреля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 31 марта днем ​​и 1 апреля с порывами до 15-20 м/с.

по Нарынской области

31 марта и 1 апреля ночью в отдельных районах снег, в горных районах, дождь, снег. 1 апреля днем ​​и 2 апреля ночью на большей части территории временами дождь, снег, в горных районах снег.

2 апреля днем ​​в отдельных снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 31 марта днем ​​и 1 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

3-4 апреля без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, 4 апреля в отдельных районах с усиление до 15-20 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики 5-6 апреля

5 апреля на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Нарынской области, в отдельных районах Иссык-Кульской области, в горных районах снег. 6 апреля на большей части территории дождь, в горных районах снег, в отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской области ожидаются интенсивные осадки.

6 апреля днем ​​в отдельных районах Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской области, в горных снегах Ошской, Джалал-Абадской области, в зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской области и в Талаской, Баткенской области без осадков.

Колебание температуры воздуха.


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Теги:
Кыргызгидромет, МЧС, погода, Кыргызстан, снег
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