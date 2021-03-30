Какая погода ждет кыргызстанцев в ближайшие дни, рассказал Кыргызгидромет

Колебания температуры воздуха. Какая погода ждет кыргызстанцев в ближайшую неделю рассказал Кыргызгидромет.
Прогноз погоды по Чуйской, Таласской областям на 31 марта и 1-4 апреля
31 ночью на большей части территории Чуйской области, в отдельных районах Таласской области дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. 31 марта днем и 1 апреля на большей части территории временами дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. 1 апреля в отдельных районах Чуйской области ожидаются интенсивные осадки.
2 апреля на большей части территории Чуйской области, в отдельных районах Таласской области дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. Днем в отдельных районах Чуйской области дождь, снег, в Таласской области без осадков. На предгорных и горных участках снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 31 марта днем и 1 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.
3 апреля и 4 апреля ночью без осадков. 4 апреля днем в отдельных областях Таласской области, в предгорных и горных районах, снег, в зоне земледелия Чуйской без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, 4 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.
по городу Бишкек
31 марта, 1 апреля и 2 апреля ночью временами дождь, снег. 2 апреля днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 31 марта днем и 1 апреля с порывами до 14 м/с.
3-4 апреля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям
31 марта в отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской области, снег, в предгорных и горных районах, в Баткенской области без осадков. Днем на большей части территории Джалал-Абадской области, в отдельных районах Ошской, Баткенской области дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.
1 апреля на большей части территории временами дождь со снегом, в отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской области ожидаются интенсивные осадки.
2 апреля в отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской области, снег, в предгорных и горных районах снег, в Баткенской области без осадков. Днем без осадков. На предгорных и горных участках снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 31 марта днем и 1 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.
3 апреля и 4 апреля ночью без осадков. 4 апреля днем в отдельных районах дождь, в предгорных и горных районах снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, 4 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.
по Иссык-Кульской области
31 марта на большей части территории дождь, снег, в горных районах снег. 31 марта днем и 1 апреля ночью в отдельных районах снег, в горных районах дождь, снег.
1 апреля днем и 2 апреля ночью на большей части территории временами дождь, снег, в горных районах снег.
2 апреля днем и 3 апреля ночью по востоку Иссык-Кульской области дождь, снег, по остальной территории без осадков. Днем в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.
4 апреля без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 31 марта днем и 1 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.
по городам Каракол и Чолпон-Ата
31 марта ночью снег. 31 марта днем и 1 апреля без осадков. 1 апреля днем и 2 апреля ночью временами дождь, снег. 2 апреля днем и 3 апреля ночью в городе Каракол снег, в городе Чолпон-Ата без осадков.
3 апреля днем и 4 апреля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 31 марта днем и 1 апреля с порывами до 15-20 м/с.
по Нарынской области
31 марта и 1 апреля ночью в отдельных районах снег, в горных районах, дождь, снег. 1 апреля днем и 2 апреля ночью на большей части территории временами дождь, снег, в горных районах снег.
2 апреля днем в отдельных снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 31 марта днем и 1 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.
3-4 апреля без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, 4 апреля в отдельных районах с усиление до 15-20 м/с.
Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики 5-6 апреля
5 апреля на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Нарынской области, в отдельных районах Иссык-Кульской области, в горных районах снег. 6 апреля на большей части территории дождь, в горных районах снег, в отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской области ожидаются интенсивные осадки.
6 апреля днем в отдельных районах Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской области, в горных снегах Ошской, Джалал-Абадской области, в зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской области и в Талаской, Баткенской области без осадков.
Колебание температуры воздуха.