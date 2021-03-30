Оправданные по делу изнасилования 13-летней девочки получили сроки

Иссык-Кульский областной суд вынес обвинительные приговоры в отношении К. уулу Ж., С. уулу Э. и К.У., обвиняемых в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

Иссык-Кульским областным судом обвиняемые К. уулу Ж. и С. уулу Э были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 161 Уголовного Кодекса КР и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Оба были взяты под стражу в зале суда. Также с каждого в пользу потерпевшей С.С. взыскан моральный ущерб в размере 100 000 сомов.

Другой обвиняемый К.У. также судом признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 161, п. 1,2 ч. 3 ст. 161 Уголовного Кодекса КР. По первой статье К.У. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев. По п. 1,2 ч. 3 ст. 161 УК КР назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев. На основании ст. 78 УК КР путем полного сложения назначенных наказаний окончательный срок составил 20 лет. С обвиняемого К.У. в пользу потерпевшей С.С. взыскан моральный ущерб в размере 100 000 (сто тысяч) сом.

Напомним, в конце декабря прошлого года общественность Кыргызстана возмутилась решением судьи Тонского районного суда, который оправдал двоих подозреваемых в изнасиловании 13-летней девочки, а третьему и вовсе приговорил только к 7,5 года лишения свободы.

Также стало известно, что на судью, который вынес оправдательный приговор, прокуратура внесла представление в Дисциплинарную комиссию Совета судей.