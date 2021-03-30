На Сахалине осудят кыргызстанца, виновного в гибели человека

На Сахалине передано в суд уголовное дело в отношении уроженца Кыргызстана, действия которого во время работы привели к трагедии. Дело в отношении обвиняемого возбуждено по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По информации Сахалинской транспортной прокуратуры, в декабре 2020 года кыргызстанец, работавший водителем-экспедитором, приехал на самосвале с прицепом для разгрузки угля на территорию ООО "Угольный морской порт Шахтерск". Осуществив частичную разгрузку, он продолжил движение автомобиля с поднятым кузовом прицепа, в котором оставался уголь. И тем самым грубо нарушив правила дорожного движения и инструкцию по охране труда.

В результате самосвал наехал на искусственную насыпь, что привело к наклону и опрокидыванию прицепа на кабину другого грузовика, стоящего рядом. Водитель этого транспортного средства оказался зажат внутри деформированной кабины. От полученных травм он скончался на месте.

Обвиняемый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаивается, сообщили в прокуратуре. В отношении него заместителем сахалинского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Углегорский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция по упомянутой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.