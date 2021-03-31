Как определить износ ремня ГРМ

Общеизвестно, что обрыв ремня газораспределения чаще всего заканчивается разбитыми клапанами, после чего двигатель требует капитального ремонта. Именно поэтому нужно следить за состоянием ремня ГРМ, выполняя его замену на рекомендованных производителем пробегах.

Крайне важно постоянно контролировать состояние ремня ГРМ и при появлении на нем повреждений и признаков износа своевременно менять его. Поговорим поподробнее о том, как, не снимая ремень ГРМ, определить его износ.

К сожалению, ремень ГРМ располагается в труднодоступном месте, поэтому просто открыть капот и проверить его состояние будет проблематично. Однако мало кто из водителей знает, что есть относительно простые способы определения состояния ремня ГРМ, при этом не требуется снимать привод и разбирать двигатель. По таким косвенным признакам можно точно определить состояние ремня и своевременно произвести его замену.

Обычно автопроизводители в технической документации к автомобилю рекомендуют проводить замену ремня ГРМ каждые 60–80 тысяч километров пробега. Однако необходимо учитывать также особенности эксплуатации автомобиля, например, при агрессивном стиле управления и даже в условиях низких температур на ремень приходится повышенная нагрузка, что может привести к его скорейшему износу и необходимости замены уже на пробеге в 40–50 тысяч километров.

Опытные механики обычно называют несколько основных признаков износа ремня ГРМ, при наличии которых следует доставить автомобиль в сервис и выполнить замену привода. Это исключает его обрыв и необходимость в последующем выполнять дорогостоящий капитальный ремонт мотора.

К признакам износа ремня ГРМ относят следующее:

1) появление специфического тикающего звука из двигателя;

2) из–под кожуха появляются течи масла;

3) под кожухом видны потертости и треснувший ремень;

4) появляются проблемы с заведением двигателя;

5) появление из выхлопной трубы белого или сизого дыма.

Замена ремня ГРМ - это достаточно сложная процедура, которая потребует соответствующего опыта от исполнителей.

Если на относительно старых автомобилях такую работу еще возможно провести самостоятельно, то на новых иномарках мы бы все же вам рекомендовали обращаться в сервис, где мастера с использованием соответствующего оборудования смогут провести такую необходимую сервисную работу.

Автовладельцу можно посоветовать не экономить на качестве сервиса и не оттягивать процедуру замены ремня ГРМ до последнего. Все же обрыв ремня и удар с огромной скоростью поршня о не закрывшиеся клапаны приведет к необходимости капитального ремонта, а это куда большие затраты, чем возможная экономия от увеличения межсервисного интервала обслуживания двигателя.

Также не следует экономить на качестве используемых расходников. При необходимости обслуживания двигателя велик соблазн приобрести недорогие запчасти–дубликаты, тем более что их может настоятельно рекомендовать продавец в магазине. Однако помните, что лишь запчасти оригиналы будут полностью подходить под конкретный автомобиль, только при их использовании можно гарантировать длительную и беспроблемную службу автомобиля, в том числе отсутствие проблем с ремнем газораспределительного механизма.

Автор: Леонид Владимиров