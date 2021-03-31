Путин поручил проработать вопросы адаптации детей мигрантов

Подготовить поручения по вопросам адаптации в России детей мигрантов – такое задание дал президент РФ Владимир Путин. Он озвучил его на заседании Совета по межнациональным отношениям, состоявшемся в режиме видеоконференции 30 марта.

"По итогам нашей сегодняшней работы в перечне поручений будет отмечена необходимость принять дополнительные меры по адаптации детей иностранных граждан, находящихся в России", - заявил глава государства.

По его словам, ситуация с числом детей мигрантов в российских школах не должна повторять ситуацию в некоторых западных странах, нельзя допускать, чтобы в России образовывались школы, укомплектованные только детьми мигрантов.

"В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают... Там образуются школы, которые фактически на 100 процентов укомплектованы детьми мигрантов. В России ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода", - сказал президент.

"Количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде, - продолжил Владимир Путин. - Но не только к языковой – к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей. И для них это будет на пользу, и, соответственно, не будет задевать наши семьи, не будет создавать проблем для образовательных учреждений, а проблем там возникает целый большой набор", - отметил Владимир Путин. И подчеркнул, что "это серьезная вещь", которую необходимо иметь в виду.

Говоря о важности помощи детям из других государств в адаптации к новой среде, президент РФ призвал: "Внутри страны нужно за этим внимательно наблюдать, что происходит особенно в крупных городах-миллионниках и в отдельных национальных республиках".