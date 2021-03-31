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Сколько денег перечислили кыргызстанцы на счет для поддержки госбюджета?

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- Екатерина Улитина
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По состоянию на 26 марта на депозитный счет для поддержки республиканского бюджета поступило 1 млрд 665 млн 353 728,97 сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерство экономики и финансов.

Деньги на счет поступают из нескольких источников:

- денежные средства, поступившие от правоохранительных органов составили в размере 1 535 340 287,20 сомов;

- добровольные денежные средства юридических лиц составили в размере 66 200 000 сомов;

- добровольные денежные средства физических лиц составили в размере 63 813 441,77 сомов.

Согласно распоряжению ПКР от 19.01.2021г. №8-р, со счета перечислено в республиканский бюджет 722 812 191,89 сомов. Таким образом, остаток денежных средств на депозитном счете по состоянию составляет 942 541 537,08 сомов


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URL: https://www.vb.kg/398979
Теги:
бюджет, Кыргызстан, Министерство финансов, Минэкономики
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