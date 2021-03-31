ГСИН: Решения спецкомиссии по осужденным могут быть обжалованы

Решения специальной комиссии ГСИН могут быть обжалованы. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН при Министерстве юстиции КР.
"Относительно вопроса обжалования решений Специальной комиссии отмечаем, что принят Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства", (опубликован в газете "Эркин-Тоо" 19 марта 2021 года). Данным законом предусматривается изменения в статью 72 Уголовно-исполнительного
кодекса Кыргызской Республики, устанавливающее отмену или изменение решения Специальной комиссии руководителем государственного органа уголовно-исполнительной системы на основании заключения служебного расследования, представления органов прокуратуры либо соответствующего решения суда", - говорится в сообщении.
Для сведения:
В соответствии с частью 3 статьи 72 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики определение осужденному вида исправительного учреждения и места отбывания наказания в виде лишения свободы осуществляется
решением Специальной комиссией государственного органа Уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики.
Состав и порядок работы Специальной комиссии государственного органа УИС определен постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о Специальной комиссии государственного органа уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики" от 27.08.2018 года, №399.
В соответствии с частью 6 статьи 80 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, изменение вида исправительного учреждения производится решением Специальной комиссии государственного органа уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики, на основании решения административной комиссии исправительного учреждения, деятельность которого, определяется государственным органом уголовно-исполнительной системы.
На основании вышеуказанного Государственной службой исполнения наказаний был утвержден приказ ГСИН о создании Специальной комиссии и определен состав данной комиссии (в состав входит представитель общественно-наблюдательного совета ГСИН).
С начала года в специальную комиссию ГСИН поступило всего 283 материала, также состоялось 7 заседаний по рассмотрению представленных материалов учреждениями ГСИН на изменение вида исправительного учреждения.
Общее количество рассмотренных материалов составляет 131 из них:
- по достижении 18-летнего возраста один осужденный оставлен в воспитательной колонии №14 до достижения 21 года;
Также, с начала 2021 года состоялось 13 заседаний Специальной комиссии ГСИН по определению вида исправительного учреждения и места отбывания наказания в виде лишения свободы, где определены вид исправительного учреждения
и место отбывания наказаний в виде лишения свободы в отношении 359 осужденных.