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ГСИН: Решения спецкомиссии по осужденным могут быть обжалованы

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- Оксана Гут
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Решения специальной комиссии ГСИН могут быть обжалованы. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН при Министерстве юстиции КР.

"Относительно вопроса обжалования решений Специальной комиссии отмечаем, что принят Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства", (опубликован в газете "Эркин-Тоо" 19 марта 2021 года). Данным законом предусматривается изменения в статью 72 Уголовно-исполнительного

кодекса Кыргызской Республики, устанавливающее отмену или изменение решения Специальной комиссии руководителем государственного органа уголовно-исполнительной системы на основании заключения служебного расследования, представления органов прокуратуры либо соответствующего решения суда", - говорится в сообщении.

Для сведения:

В соответствии с частью 3 статьи 72 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики определение осужденному вида исправительного учреждения и места отбывания наказания в виде лишения свободы осуществляется

решением Специальной комиссией государственного органа Уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики.

Состав и порядок работы Специальной комиссии государственного органа УИС определен постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о Специальной комиссии государственного органа уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики" от 27.08.2018 года, №399.

В соответствии с частью 6 статьи 80 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, изменение вида исправительного учреждения производится решением Специальной комиссии государственного органа уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики, на основании решения административной комиссии исправительного учреждения, деятельность которого, определяется государственным органом уголовно-исполнительной системы.

На основании вышеуказанного Государственной службой исполнения наказаний был утвержден приказ ГСИН о создании Специальной комиссии и определен состав данной комиссии (в состав входит представитель общественно-наблюдательного совета ГСИН).

С начала года в специальную комиссию ГСИН поступило всего 283 материала, также состоялось 7 заседаний по рассмотрению представленных материалов учреждениями ГСИН на изменение вида исправительного учреждения.

Общее количество рассмотренных материалов составляет 131 из них:

  1. 77 осужденным изменены виды режима отбывания наказаний в виде перевода из исправительных учреждений общего и строгого режимов в колонию поселения, отказано в изменение вида исправительного учреждения 38 осужденным (не вставшие на путь исправления, отрицательная характеристика и т.д.);
  2. 15 осужденных возвращены из колоний поселений в учреждения общего и строгого режима за совершение злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания:

- по достижении 18-летнего возраста один осужденный оставлен в воспитательной колонии №14 до достижения 21 года;

Также, с начала 2021 года состоялось 13 заседаний Специальной комиссии ГСИН по определению вида исправительного учреждения и места отбывания наказания в виде лишения свободы, где определены вид исправительного учреждения

и место отбывания наказаний в виде лишения свободы в отношении 359 осужденных.


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Теги:
ГСИН, Министерство юстиции, СИЗО, закон, колонии, уголовная ответственность, Кыргызстан
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