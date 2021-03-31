Резкий всплеск заражений ковидом вновь зафиксирован в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 30 марта) в Казахстане зарегистрировано 1663 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Накануне в республике было зафиксировано 1445 случаев заражения коронавирусом.
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Всего в стране подтвержден 244 981 случай, из них:
в Алматы – 34 083 (+526)
в Нур-Султане – 30 594 (+356)
в ВКО – 22 846 (+24)
в Павлодарской области – 19 110 (+20)
в Атырауской области – 18 652 (+75),
в Карагандинской области – 17 656 (+93)
в Акмолинской области – 15 322 (+38)
в ЗКО – 15 048 (+96)
в Костанайской области – 13 784 (+37)
в СКО – 13 047 (+21)
в Алматинской области – 13 478 (+191)
в Шымкенте – 6805 (+47)
в Жамбылской области – 6397 (+24)
в Актюбинской области – 5236 (+82)
в Туркестанской области – 4485 (+7)
в Мангистауской области – 4409 (+13)
в Кызылординской области – 4029 (+13).
В то же время в Казахстане 1063 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Нур-Султане - 224
в Алматы - 285
в Шымкенте - 26
в Акмолинской области - 69
в Актюбинской области - 38
в Алматинской области - 50
в Атырауской области - 65
в ВКО - 24
в Жамбылской области - 20
в ЗКО - 63
в Карагандинской области - 75
в Костанайской области - 30
в Кызылординской области - 6
в Мангистауской области - 12
в Павлодарской области - 42
в СКО - 30
в Туркестанской области - 4.
Всего в стране выздоровело 219 094 человека от COVID-19.