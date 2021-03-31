Резкий всплеск заражений ковидом вновь зафиксирован в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 30 марта) в Казахстане зарегистрировано 1663 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Накануне в республике было зафиксировано 1445 случаев заражения коронавирусом.

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Всего в стране подтвержден 244 981 случай, из них:

в Алматы – 34 083 (+526)

в Нур-Султане – 30 594 (+356)

в ВКО – 22 846 (+24)

в Павлодарской области – 19 110 (+20)

в Атырауской области – 18 652 (+75),

в Карагандинской области – 17 656 (+93)

в Акмолинской области – 15 322 (+38)

в ЗКО – 15 048 (+96)

в Костанайской области – 13 784 (+37)

в СКО – 13 047 (+21)

в Алматинской области – 13 478 (+191)

в Шымкенте – 6805 (+47)

в Жамбылской области – 6397 (+24)

в Актюбинской области – 5236 (+82)

в Туркестанской области – 4485 (+7)

в Мангистауской области – 4409 (+13)

в Кызылординской области – 4029 (+13).

В то же время в Казахстане 1063 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

в Нур-Султане - 224

в Алматы - 285

в Шымкенте - 26

в Акмолинской области - 69

в Актюбинской области - 38

в Алматинской области - 50

в Атырауской области - 65

в ВКО - 24

в Жамбылской области - 20

в ЗКО - 63

в Карагандинской области - 75

в Костанайской области - 30

в Кызылординской области - 6

в Мангистауской области - 12

в Павлодарской области - 42

в СКО - 30

в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровело 219 094 человека от COVID-19.