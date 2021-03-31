Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 99.80 - 100.92

Резкий всплеск заражений ковидом вновь зафиксирован в Казахстане

289  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За прошедшие сутки (по данным на 30 марта) в Казахстане зарегистрировано 1663 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Накануне в республике было зафиксировано 1445 случаев заражения коронавирусом.

Всего в стране подтвержден 244 981 случай, из них:

в Алматы – 34 083 (+526)

в Нур-Султане – 30 594 (+356)

в ВКО – 22 846 (+24)

в Павлодарской области – 19 110 (+20)

в Атырауской области – 18 652 (+75),

в Карагандинской области – 17 656 (+93)

в Акмолинской области – 15 322 (+38)

в ЗКО – 15 048 (+96)

в Костанайской области – 13 784 (+37)

в СКО – 13 047 (+21)

в Алматинской области – 13 478 (+191)

в Шымкенте – 6805 (+47)

в Жамбылской области – 6397 (+24)

в Актюбинской области – 5236 (+82)

в Туркестанской области – 4485 (+7)

в Мангистауской области – 4409 (+13)

в Кызылординской области – 4029 (+13).

В то же время в Казахстане 1063 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

в Нур-Султане - 224

в Алматы - 285

в Шымкенте - 26

в Акмолинской области - 69

в Актюбинской области - 38

в Алматинской области - 50

в Атырауской области - 65

в ВКО - 24

в Жамбылской области - 20

в ЗКО - 63

в Карагандинской области - 75

в Костанайской области - 30

в Кызылординской области - 6

в Мангистауской области - 12

в Павлодарской области - 42

в СКО - 30

в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровело 219 094 человека от COVID-19.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398984
Теги:
Казахстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  