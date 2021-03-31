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Женщина в Узбекистане пыталась сбросить с моста двух своих детей

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Женщина в Наманганской области пыталась сбросить с моста двух своих детей, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Национальную гвардию.

Инцидент произошел 28 марта на мосту через реку Сырдарья, который соединяет Мингбулакский и Туракурганский районы Наманганской области.

По данным силового ведомства, 42-летняя жительница Туракурганского района пыталась бросить двоих детей (6 и 3 года) в реку. Женщину остановили сотрудники Национальной гвардии, которые охраняли мост.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел и представители махалли изучают причины, которые подтолкнули женщину совершить данный поступок.


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URL: https://www.vb.kg/398987
Теги:
дети, мост, Узбекистан
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