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Употребление марихуаны разрешили в Нью-Йорке

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Обе палаты заксобрания штата Нью-Йорк проголосовали за законопроект, легализующий употребление марихуаны в рекреационных целях. Об этом сообщает издание Axios.

Законопроект снимет судимость с тысяч жителей штата, осужденных по обвинениям, связанным с употреблением каннабиса. Отмечается, что в 2020 году 94 процента арестов, связанных с этим наркотиком, пришлось на долю цветного населения. Кроме того, власти рассчитывают, что новая индустрия создаст 30-60 тысяч новых рабочих мест и пополнит казну на дополнительные 350 миллионов долларов ежегодно.

Губернатор штата Эндрю Куомо уже пообещал подписать законопроект. Отмечается, что после этого Нью-Йорк станет 15-м штатом США, где будет разрешено употребление марихуаны в рекреационных целях.

В июле 2019 года в Нью-Йорке декриминализовали употребление марихуаны, после чего хранение небольшого количества каннабиса перестало считаться уголовным преступлением. В ноябре прошлого года сообщалось, что за легализацию марихуаны выступают более чем две трети жителей США. В конце февраля законодатели американского штата Вирджиния одобрили законопроект, который разрешает употребление марихуаны в развлекательных целях с 2024 года.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/398988
Теги:
США, марихуана
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