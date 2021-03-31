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В налоговой по Первомайскому району брали взятки. Задержан начальник

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- Екатерина Улитина
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Руководство и сотрудники управления Государственной налоговой службы по Первомайскому району Бишкека систематически получали взятки от бизнесменов. Полученные, в качестве вознаграждения деньги, делили между собой. Устойчивую коррупционную схему выявили сотрудники Антикоррупционной службы ГКНБ.

"Установлено, что под руководством начальника УГНС по Первомайскому району г.Бишкек "Б.Т.Т." в сговоре с подчиненными должностными лицами, направленного на незаконное финансовое обогащение была налажена коррупционная схема по систематическому получению денежных средств от субъектов предпринимательства за положительное решение вопросов, отнесенных к их компетенции. По результатам санкционированных судом специальных следственных действий в рамках досудебного производства были зафиксированы и задокументированы факты систематического получения взяток от частных предпринимателей и дальнейшего распределения их между начальником и

подчиненными инспекторами указанной налоговой службы", - говорится в сообщении ГКНБ.

30 марта 2021 года "Б.Т.Т." задержан в порядке ст. 98 УПК КР и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Пресс-служба ГКНБ отмечает, что подобные коррупционные схемы по вымогательству и получению взяток от субъектов предпринимательства работают и в других территориальных подразделениях налоговой службы, что накладывает тень в целом на государственное управление и постепенно ведет к оттоку внутренних инвестиций.

В этой связи, в случае наличия каких-либо притеснений и незаконных действий со стороны контролирующих органов просим незамедлительно обращаться в общественную приемную ГКНБ КР или телефон доверия 660020, Whatsapp 501660020.

Отметим, начальником УГНС по Первомайскому району г.Бишкек является Бектуров Тунукбек Такиевич.


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URL: https://www.vb.kg/398990
Теги:
ГКНБ, ГНС, коррупция, взятка, Кыргызстан
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