"Те, кто призывает не голосовать за Конституцию, защищает врагов КР"

Кыргызстан сейчас стоит у той черты, когда нужно ставить вопрос о том, будет ли он дальше существовать как государств. Огромный внешний долг, пандемия, темпы падения экономики подталкивает нас к принятию мер, которые позволили бы решать проблемные вопросы. А для этого нужна сильная власть, человек, который берет на себя ответственность. Именно эти цели преследует новая Конституция и референдум по ней. Об этом в рамках круглого стола заявила член Конституционного совещания Асель Абакирова.

По ее словам, в Кыргызстане проблема конституционной реформы назрела из-за того, что в Основном законе до сих пор не было политической стабильности, наличия системы сдержек и противовесов, наличия ответственности органов госуправления за ту политику, которая проводилась в Кыргызстане. В итоге это вылилось в события октября 2020 года.

- Необходимость написания новой Конституции или поправки в нее – эволюционный процесс, который переживает большинство стран. Особенно, постсоветские государства. Это касается и КР. Но ничего предосудительного и критического в этом нет. Выстраивание внутриполитической системы республики проходит долгий процесс, но он нужен для развития государства. К тому же, надо признать, что перейти полноценно к парламентаризму после 2010 года республика так и не смогла. Роль президента была неясной, хотя глава КР по Конституции являлся "серым кардиналом", который ни за что не отвечал, но имел возможность вмешиваться и в деятельность судебной власти и ЖК. Когда нам говорят, что парламентаризм в КР надо было развивать, возможно. Вот только времени на это развития у государства, попросту, нет, - подчеркнула Абакирова.

Она напомнила, что работа Конституционного совещания была предельно открытой. Каждый желающий мог выступить как устно с трибуны, так и письменно. И эти 2 месяца его работы также можно назвать общественным обсуждением.

- Поэтому, когда звучат обвинения в том, что КС сами документ разработали и приняли, то это фальсификация фактов. У наших оппонентов была прекрасная возможность принять участие в работе КС и внести свои предложения. Однако они этого не сделали. Многие стали свидетелями, когда высказать свои предложения КС приезжали активисты отдаленных регионов. Более того, проект Конституции КР был впервые разработан за всю историю на кыргызском языке. А потом ее уже переводили на официальный, -отметила Абакирова.

По словам члена КС, от тех, проблем в виде узурпации власти не застрахована ни одна Конституция.

- Даже по Конституции 2010 года при парламентаризме всю полноту власти держал у себя президент. Поэтому, скатиться к авторитаризму можно при любой Конституции. Конституционная реформа носит сегодня достаточно кардинальный характер. В почти 2/3 глав Конституции были внесены изменения, то есть в 70 процентов ее содержания. Основные изменения затронули полномочия президента, ЖК, судебной власти, прав и свободы человека, - пояснила Абакирова.

Член КС добавила, что те, кто призывает сегодня не голосовать за принятие Основного закона, защищает наших геополитических врагов. Не зависимо от того, понимают они это сами или нет. Тем более, на протяжении 30 лет у КР не было более важного события, чем то, которое предстоит Кыргызстану 11 апреля.