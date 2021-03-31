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Гульназ Исаева: Новое время требует иных подходов в работе с религиями

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- Светлана Лаптева
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Гульназ Исаева не так давно стала заместителем Госкомиссии по делам религии (ГКДР). Ранее она занимала должность заведующей отдела аналитики этого ведомства. После итогового обсуждения новой Концепции государства в области религии до 2026 года, мы попросили ее рассказать, как ГКДР удается реализация государственной политики в сфере налаживания толерантности, межконфессионального диалога и реализация права на свободу выбора религии для всех граждан Кыргызстана.

Поздравляем Вас с назначением! В последнее время общество было обеспокоено возможными изменениями в Конституции? Как это может коснуться новой Концепции и новой политики в области религии?

- В тот период, когда вносились изменения - разрабатывалась новая редакция Концепции. Нас, конечно, интересовало будет ли в этой связи сохранен принцип светскости? Команда ГКДР проводила встречи, составила несколько обращений. В итоге мы получили отклик в обществе. На сегодняшний день мы можем с уверенностью отметить, что мы смогли донести информацию о том, что принцип светскости должен быть сохранен! И президент выступил в своем заявлении дал понять, что Кыргызстан - светское государство.

И одним из направлений в работе ГКДР- будет широкое разъяснение понимания светских принципов, насколько они не припятствуют, а создают условия для всех религий и конфессий.

Мы многоконфессиональная страна. Каждая общественная, религиозная организация приносит пользу обществу. Например, благотворительная помощь малоимущим, семьям детей инвалидов и так далее. И я не знаю ни одной организации, которая у нас зарегистрировано и которая бы не оказывало помощь по время пандемии. Каждая конфессия берет на себя группу, которой старается помогать в социальном плане. Мусульмане, католики, православные и так далее. И во время пандемии мы увидели, как религиозные организации дополняли друг друга и это было позитивной силой. Наверное, государство должно идти на сотрудничество с религиозными организациями в социальной сфере. Где-то можно взаимодополнять и усиливать какие-то общие направления. Это что-то вроде государственно-частного партнерства. Только государство должно много работать.

Назовите несколько основных и новых направлений в концепции, которых ранее не было?

- Надо учитывать, что мы должны успевать за временем, упреждать "пороги". В предыдущей концепции был сделан акцент на предупреждение экстремизма, терроризма, и но это был 2014 год, когда надо было остановить поток наших молодых сограждан, рвавшихся в горячие точки мира. И мы считаем, что с той задачей мы справились.

Теперь другое время. Надо продумать как будем жить в 2021 -2026 годы. Так вот, первое направление для работы в новой концепции - это большой фокус на социальную работу религиозных конфессий с учетом их возможностей.

Еще одно направление - эффективное использование медиапространства для работы с представителями всех религий и конфессий, с женщинами и мужчинами, представителями разных возрастов. Мы должны научиться работать в этом мире так, чтобы любой подросток мог найти для себя важную и нужную информацию по всем вопросам религии и духовности. И если раньше у нас не было информационной, медийной концепции, то теперь она появится. И мы готовы обучаться всем необходимым навыкам сами и обучать других.

И очень актуально сегодня учиться отслеживать грани влияния, распространения, пересечения государства и религии.


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URL: https://www.vb.kg/399004
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Кыргызстан
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