В Чуйской области обнаружен схрон боеприпасов

В ходе работы по противодействию организованным преступным группировкам и незаконному обороту оружия,

боеприпасов и взрывчатых веществ в Чуйской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"В тайнике обнаружен и изъят автомат Калашникова АК-47 стертыми номерами и патронов разного калибра. По предварительным данным, изъятые оружие и боеприпасы могут принадлежать криминальным элементам, имеющих причастность к разбойного нападениям", - говорится в сообщении ГКНБ.

В настоящее время ГКНБ проводятся соответствующие мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов.