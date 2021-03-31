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В Чуйской области обнаружен схрон боеприпасов

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- Екатерина Улитина
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В ходе работы по противодействию организованным преступным группировкам и незаконному обороту оружия,

боеприпасов и взрывчатых веществ в Чуйской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"В тайнике обнаружен и изъят автомат Калашникова АК-47 стертыми номерами и патронов разного калибра. По предварительным данным, изъятые оружие и боеприпасы могут принадлежать криминальным элементам, имеющих причастность к разбойного нападениям", - говорится в сообщении ГКНБ.

В настоящее время ГКНБ проводятся соответствующие мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов.


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URL: https://www.vb.kg/399005
Теги:
ГКНБ, оружие, Чуйская область, Кыргызстан
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