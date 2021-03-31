Календарь праздников. Как кыргызстанцы будут отдыхать в мае?

Кыргызстанцы в мае отдохнут 1,5,9 и 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.

Трудовым кодексом Кыргызской Республики установлены нерабочими праздничными днями:

1 мая - Праздник труда;

5 мая - День Конституции Кыргызской Республики;

9 мая - День Победы.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Таким образом, кыргызстанцы отдохнут также 3 и 10 мая.

Однако, в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительством Кыргызской Республики было принято постановление "О переносе выходного дня" от 30 декабря 2020 года № 633.

Согласно постановлению, выходной день 3 мая 2021 года (признается выходным, поскольку 1 мая совпадает на выходной день) перенесен на рабочий день 8 января 2021 года.

То есть 3 мая будет рабочим днем.