"Пандемия доказала, что западная конструкция в виде ЖК в КР не работает"

У нас за время независимости сменилось 32 премьера и 8 президентов, 10 раз менялась сама Конституция. Так происходит потому, что мы привыкли работать в исторической парадигме. Однако стоит понимать, что демократия западных стран строилась более 200 лет. А мыза 10 лет хотим построить парламентскую республику. И западные игроки изначально понимали, что это приведет к бардаку. И это и случилось: чехарда премьеров, президентов, парламент, который ничего не решает. Об этом сказал политолог Марс Сариев.

Он отметил, что хотя мы формально являемся парламентской, фактически – президентской. Однако президент ни за что не отвечает, а "громоотводом" является премьер-министр.

- Мы не учли тогда, что Запад таким образом решает свои проблемы. Они создают цепь событий, которые потом приводят к плачевным для других стран результатам. И фактически КР таким образом теряет свою государственность. Концептуально наша страна перестает управлять своими собственными политическими событиями, - уверен Сариев.

По мнению политолога, риск узурпации власти существует. Но кыргызы, в отличие от других народов, смогли сохранить механизмы демократии.

- Именно кыргызский дух свободолюбия и справедливости делал три раза революции в стране. Эта демократия базируется на местном самоуправлении, другие формы демократии у нас – симуляция. Первый признак, что кыргызы уже решают проблемы - решение приграничных вопросов, стоявших на повестке дня 30 лет. Причем не завися, как раньше, от глобальных держав, - считает Сариев.

Конечно, на местном уровне будет сопротивление реформам. Есть местнические интересы, есть противодействие политических элит и внешние авторы, которым все это не нравится.

- Но мы должны понимать, что у нас сейчас появился шанс быть не чьим-то геополитическим инструментом, а отражать мнения собственного народа, - подчеркнул Марс Сариев.

Политолог затронул тему курултая. Он напомнил, что Венецианская комиссия негативно высказывается об этом совещательном органе, не понимая, что это.

- Западным авторам курултай не нравится, так как тысячу лет он был тем механизмом, который не давал узурпировать власть. Это был, подчеркиваю, не парламент, а именно курултай. И этот механизм КР сейчас актуализирует. А вот, как показала пандемия, западная конструкция в виде парламента у нас попросту не работает. Поэтому, пусть будет такой совещательный орган как курултай. Ведь если у народа нет своего концептуального центра, где принимаются решения, они будут приниматься в другом месте. И пока мы не построим такой центр, основываясь на наших, кыргызских, национальных ценностях, мы будем оставаться игровыми фигурами внешних игроков. Но сейчас мы, наконец, находим ту схему госуправления, которая органична именно для нашего общества, а не для геополитических интересов отдельных держав, - заключил Марс Сариев.