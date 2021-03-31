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Кабмин Украины запретил ввоз из России пшеницы, ржи и подсолнечного масла

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Правительство Украины запретило ввоз из России пшеницы, ржи, подсолнечного масла, а также ряда непродовольственных товаров. Об этом сказано в постановлении кабинета министров республики, опубликованном в среду на официальном сайте, сообщает информагенство ТАСС.

"Дополнить перечень (запрещенных к ввозу из РФ) такими позициями: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава", - сказано в документе, датированном 29 марта.

Правительство Украины дополнило постановление от 30 декабря 2015 года "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров российского происхождения". Под новый запрет попал ввоз поверхностно-активных средств, моющих средств для чистки, расфасованных для розничной торговли, газетной бумаги, картона, крафт-бумаги и крафт-картона, туалетной бумаги, косметических салфеток, полотенец, скатертей и салфеток. Всего добавлено 25 новых товарных позиций.

Кроме того, запрещено ввозить проволоку из нелегированных сталей, инструменты для бурения скалистых пород или грунтов, металлические тележки, оси, колеса и их части.

В постановлении указано, что оно вступает в силу через десять дней со дня опубликования.

Торговое эмбарго

С 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС Россия для защиты экономических интересов приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. С начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России. Украина в свою очередь приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров российского происхождения", которое вступило в силу с 10 января 2016 года.

После этого Киев неоднократно вводил новые пошлины и эмбарго на российские товары. Под ограничения ранее, в частности, подпали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты, ряд химикатов, минеральные удобрения, железнодорожное оборудование, корма для животных и продукция ветеринарной медицины, а также легковые автомобили, автобусы, трактора, грузовики и мотоциклы, дизельное топливо, сжиженный газ и уголь.

До конца 2021 года на Украине действуют специальные пошлины на импорт дизельного топлива, сжиженного газа и большинства сортов угля из РФ.


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URL: https://www.vb.kg/399013
Теги:
продовольствие, Россия, Украина
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