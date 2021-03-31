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В США заявили о наращивании российских войск на границе с Украиной

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Российские войска стягиваются к границе с Украиной, рассказал The New York Times один из американских чиновников. По его оценке, речь идет о примерно четырех тысячах военных.

По данным издания, наращивание российских войск на границе привлекло внимание высокопоставленных американских чиновников в Европе и США. Так, на прошлой неделе Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса" - самого высокого уровня.

Также The New York Times сообщает, что европейские наблюдатели за последние недели заметили новое вооружение у ополченцев.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак на внеочередном заседании Верховной Рады заявил, что к границам страны стянуты российские войска. По его словам, дополнительные воинские соединения переброшены в Брянскую, Ростовскую и Воронежскую области. Также речь идет о Крыме, где после последних учений десантников их не вывезли в места предыдущей дислокации, а оставили на полуострове, сказал главнокомандующий.

30 марта Верховная Рада приняла постановление по поводу эскалации ситуации в Донбассе. Согласно документу, за принятие которого проголосовали 308 парламентариев, ответственность за нынешнее обострение лежит на России.

26 марта сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел экстренные консультации с представителями стран-участниц "нормандской четверки". До этого в зоне боевых действий под минометным обстрелом погибли четверо военнослужащих ВСУ.

Несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие, на линии разграничения в Донбассе в последние недели обострилась ситуация.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/399017
Теги:
Россия, США, Украина
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