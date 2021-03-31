Мэрия: По всему Бишкеку усилен санитарный контроль

Эпидемиологическая ситуация в столице под контролем, по всему Бишкеку усилен санитарный контроль, заявляет пресс-служба столичной мэрии.

Мобильные группы акимиатов совместно с ЦГСЭН, санитарно-экологической инспекцией (СЭИ) столичной мэрии и МТУ обходят торговые точки на рынках, торговые центры, супермаркеты, кафе и другие хозсубъекты, проводят разъяснительные беседы с бизнесменами, проверяют салоны общественного транспорта.

Так, на территории Свердловского района выявлены многочисленные факты несоблюдения санитарных правил как предпринимателями, так и горожанами. В частности, практически не соблюдается масочный режим, санитайзеры либо отсутствуют, либо без содержания антисептических средств.

На 31 марта мобильной группой района обследовано порядка 30 субъектов предпринимательства, выдано одно санитарное предписание, также составлено девять административных протоколов по статье 150 Кодекса КР "О нарушениях" на общую сумму 37 тысяч сомов.

По Октябрьскому району проверено 78 хоз.субъектов, ЦГСЭН составил 13 протоколов по статье 293, оформлено 26 предписаний.

По Ленинскому району мы обошли 86 субъектов предпринимательства: кафе, салон красоты, рынки, магазины, интернет-клубы и ТРЦ. Составлен протокол в отношении одного кафе на сумму трех тысяч сомов.

В зале заседаний Первомайского района состоялось совещание с представителями бизнес-сообщества по усилению соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил безопасности. Приняли участие представители точек общественного питания, торгово-развлекательных центров "Вефа", "Бишкек Парк", "Бета Сторес", "Караван", гипер и супермаркетов "Фрунзе", "Глобус", "Народный", рынков "ОПР Азиз", "Кудайберген" и ассоциации банкетных залов.

"Дорогие горожане, предприниматели и производители! Пожалуйста, соблюдайте санитарные правила! Следите за чистотой рук, соблюдайте дистанцию. Вирус опасен, избежать заражения и остановить рост инфицированных можно только, если каждый из нас будет защищать себя. Берегите себя и своих близких", - сделали обращение с мэрии.