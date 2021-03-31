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Контрабандные лимоны и яйца задержали сотрудники ГКНБ

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники ГКНБ КР при содействии таможни "Баткен" в рамках мероприятий по борьбе с контрабандной деятельностью задержали контрабандную партию лимонов и яиц. Товары без сопроводительных документов пытались завезти в Кыргызстан из соседнего государства.

"30 марта 2021 года в селе Мин-Булак Баткенского района задержаны граждане КР, занимающиеся незаконной перевозкой контрабандного груза из соседней страны. Установлено, что контрабандная продукция в виде лимонов, общим объемом более 2 тонн и куриных яиц (54 000 шт) привезены из соседних стран без сопроводительных документов. Общая сумма задержанных грузов предварительно оценивается в 852 000 сомов", - говорится в сообщении ГКНБ.

В настоящее время органами таможни "Баткен" проводятся соответствующие работы по определению рыночной стоимости задержанного груза и установлению подлежащих к выплате таможенных пошлин.


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URL: https://www.vb.kg/399019
Теги:
ГКНБ, граница, контрабанда, Кыргызстан
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