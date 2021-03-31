Не только на купюрах: Нацбанк представил видеоролики о выдающихся личностях

Сегодня прошла презентация социальных видеороликов на тему "Главное богатство страны – его люди", выпущенных в честь 30-летия независимости республики, сообщает пресс-служба Национального банка.

Отмечается, что видеоролики созданы по заказу Нацбанка в целях популяризации духовных ценностей кыргызского народа, а также повышения уровня доверия населения к национальной валюте, воспитания культуры бережного отношения к ней. Они сняты о выдающихся личностях, изображенных на купюрах национальной валюты. Героями видеороликов стали мыслитель-философ Жусуп Баласагын, великий манасчи Саякбай Каралаев, поэт Алыкул Осмонов, а также художник и актер Суйменкул Чокморов.

"Банкноты национальной валюты украшают изображения исторических деятелей, а также лучших представителей науки, культуры и искусства, являющихся национальной гордостью страны", – отметил Толкунбек Абдыгулов в своем выступлении.

Показ состоялся с участием представителей ЖК, аппарата президента, правительства КР, видных деятелей культуры, искусства, историков республики.

Ролики созданы творческой группой "Байрак групп" режиссера Руслана Акуна, при участии известных деятелей кино Актана Арым Кубата, Эрнеста Абдыжапарова, Марата Сарулу и Баяна Сарыгулова.