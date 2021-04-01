Погода
$ 84.79 - 84.91
€ 99.80 - 100.92

Токтогулка на опасном уровне

461  0
- Сергей Швец
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Уровень воды в Токтогульском водохранилище достиг опасного уровня. Это заставило республику договориться о поставках электроэнергии из соседних Узбекистана и Казахстана, а также увеличить выработку на Бишкекской ТЭЦ.

Еще в первых числах марта глава государства Садыр Жапаров дал интервью одному из казахских СМИ, в котором сообщил, что Кыргызстан ведет переговоры с Казахстаном и Узбекистаном об импорте электроэнергии. Причем нужна она в ближайшее время. Президент отмечал, что если ситуация на Токтогульском водохранилище будет развиваться так же, как она развивается сейчас, то она грозит катастрофой.

В результате переговоров Казахстан на тот момент уведомил о готовности экспортировать в Кыргызстан 0,9–1 миллиард киловатт–часов электроэнергии.

- Мы ведем переговоры и с Узбекистаном, - рассказывал Садыр Жапаров. - Если не обеспечить поставки извне, то придется обеспечивать страну электроэнергией самостоятельно. Но из–за этого в вегетационный период никому не хватит воды, так как ее уровень в водохранилище снизится. Поэтому мы должны импортировать энергию. Это будет приемлемо для всех нас.

Буквально через несколько дней после этого с инициативой экономить электроэнергию выступил депутат парламента Сайдулла Нышанов.

- Повсюду говорим, что в Токтогулке всего 9,5 миллиарда кубометров воды, - объяснил свою точку зрения народный избранник. - Надо сейчас принять меры, чтобы осенью не было проблем. Вот по дороге в аэропорт горят фонари, а надо экономить.

В среду, 24 марта, поступило сообщение, что объем главного водоема страны сократился до 8 миллиардов кубометров. А это уже влечет серьезную опасность. Автором сообщения стал другой депутат парламента - Таабылды Тиллаев. Он поинтересовался у членов правительства о мерах обеспечения населения электроэнергией.

Министр энергетики Кубанычбек Турдубаев признал озвученный факт. Причем о грядущих проблемах знали еще четыре месяца назад, когда показатель составлял 13 миллиардов кубометров.

- С Казахстаном и Узбекистаном подписаны договоры об импорте электроэнергии. Кроме того, повышена генерация на ТЭЦ Бишкека еще на 1 миллиард киловатт–часов электроэнергии. В этом году планируется довести выработку на ней до 2 миллиардов, - ответил министр.

При этом он заверил, что ограничений на потребление электричества и веерных отключений в Кыргызстане не будет.

Ну а вчера стало известно, что Кыргызстан и Узбекистан договорились о взаимных поставках электроэнергии в объеме до 750 миллионов киловатт–часов по условной цене. Поставка из соседней страны будет происходить с марта по октябрь 2021 года и в марте–апреле 2022–го с последующим возвратом данного количества электроэнергии в Узбекистан с июня по август 2021–2023 годов.

В Министерстве энергетики сообщили, что договоренность позволит накопить воду в Токтогульском водохранилище и обеспечить полив сельскохозяйственным потребителям Узбекистана в вегетационный период 2021–2023 годов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399022
Теги:
Кыргызстан, Токтогульское водохранилище
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  