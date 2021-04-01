Токтогулка на опасном уровне

Уровень воды в Токтогульском водохранилище достиг опасного уровня. Это заставило республику договориться о поставках электроэнергии из соседних Узбекистана и Казахстана, а также увеличить выработку на Бишкекской ТЭЦ.

Еще в первых числах марта глава государства Садыр Жапаров дал интервью одному из казахских СМИ, в котором сообщил, что Кыргызстан ведет переговоры с Казахстаном и Узбекистаном об импорте электроэнергии. Причем нужна она в ближайшее время. Президент отмечал, что если ситуация на Токтогульском водохранилище будет развиваться так же, как она развивается сейчас, то она грозит катастрофой.

В результате переговоров Казахстан на тот момент уведомил о готовности экспортировать в Кыргызстан 0,9–1 миллиард киловатт–часов электроэнергии.

- Мы ведем переговоры и с Узбекистаном, - рассказывал Садыр Жапаров. - Если не обеспечить поставки извне, то придется обеспечивать страну электроэнергией самостоятельно. Но из–за этого в вегетационный период никому не хватит воды, так как ее уровень в водохранилище снизится. Поэтому мы должны импортировать энергию. Это будет приемлемо для всех нас.

Буквально через несколько дней после этого с инициативой экономить электроэнергию выступил депутат парламента Сайдулла Нышанов.

- Повсюду говорим, что в Токтогулке всего 9,5 миллиарда кубометров воды, - объяснил свою точку зрения народный избранник. - Надо сейчас принять меры, чтобы осенью не было проблем. Вот по дороге в аэропорт горят фонари, а надо экономить.

В среду, 24 марта, поступило сообщение, что объем главного водоема страны сократился до 8 миллиардов кубометров. А это уже влечет серьезную опасность. Автором сообщения стал другой депутат парламента - Таабылды Тиллаев. Он поинтересовался у членов правительства о мерах обеспечения населения электроэнергией.

Министр энергетики Кубанычбек Турдубаев признал озвученный факт. Причем о грядущих проблемах знали еще четыре месяца назад, когда показатель составлял 13 миллиардов кубометров.

- С Казахстаном и Узбекистаном подписаны договоры об импорте электроэнергии. Кроме того, повышена генерация на ТЭЦ Бишкека еще на 1 миллиард киловатт–часов электроэнергии. В этом году планируется довести выработку на ней до 2 миллиардов, - ответил министр.

При этом он заверил, что ограничений на потребление электричества и веерных отключений в Кыргызстане не будет.

Ну а вчера стало известно, что Кыргызстан и Узбекистан договорились о взаимных поставках электроэнергии в объеме до 750 миллионов киловатт–часов по условной цене. Поставка из соседней страны будет происходить с марта по октябрь 2021 года и в марте–апреле 2022–го с последующим возвратом данного количества электроэнергии в Узбекистан с июня по август 2021–2023 годов.

В Министерстве энергетики сообщили, что договоренность позволит накопить воду в Токтогульском водохранилище и обеспечить полив сельскохозяйственным потребителям Узбекистана в вегетационный период 2021–2023 годов.