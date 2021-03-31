По подозрению в незаконном обогащении задержаны бывший вице-мэр Бишкека и начальник районного отделения УГКНБ по г.Бишкек. Об этом сообщили в Военной прокуратуре.

"Военной прокуратурой Кыргызской Республики в рамках расследуемого уголовного дела по факту незаконного обогащения и коррупции при предоставлении в пользование дорогостоящих земельных участков в г.Бишкек задержаны начальник районного отделения УГКНБ по г.Бишкек "А.Ж." и бывший вице-мэр г.Бишкек "А.А." и водворены на гауптвахту Бишкекского гарнизона", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что указанные высокопоставленные должностные лица, злоупотребляя должностным положением, в сговоре с отдельными должностными и аффилированными лицами, с целью незаконного обогащения, оказывая давление на ответственных сотрудников мэрии г.Бишкек и её ведомственных подразделений, вынуждали незаконно оформлять земельные участки на их аффилированных лиц.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие фигуранты дела.

По данным VB.KG задержан бывший вице-мэр Бишкека Азиз Алымкулов.