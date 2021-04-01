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Пограничники задержали две тонны мандаринов и железа

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- Екатерина Улитина
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Пограничники управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области пресекли незаконный провоз контрабандных грузов. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ.

В ходе несения службы в селе Борбордук Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд совместно с сотрудниками ГКНБ КР задержали автомашину Hyundai-Porter под управлением гражданина Республики Таджикистан А.И., 1983 г.р., который намеревался провезти из Таджикистана на территорию Кыргызстана 2500 кг железа.

В этот же день в местности Кожом-Булак Баткенского района Баткенской области пограничники задержали автомашину Kia-Bongo под управлением гражданина Кыргызской Республики Т.М., 2001 г.р. В ходе досмотра автомобиля был обнаружен груз – 2000 килограммов мандаринов без разрешительных документов.

После составления соответствующих документов задержанные и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/399030
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, контрабанда, Кыргызстан
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