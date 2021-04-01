Ж.Назаралиев: Многие политики воспринимают свободу – как право на беспредел

Известный профессор возглавил партию "Свобода выбора"

28 марта состоялось объединение двух сил - политической партии "Свобода выбора" и известного во многих странах мира доктора Женишбека Назаралиева. Теперь он возглавит молодую и перспективную политорганизацию.

Приняв символы партии "Свобода выбора" от прежнего председателя Марии Вавиловой, профессор выступил с речью, где затронул причины его объединения с партией, поделился с гостями мероприятия о понятии Свободы в общем его понимании и раскритиковал существующую политическую систему в стране:

" Последние двенадцать лет я ничем не отличался от миллионов граждан Кыргызстана – я сторонился политики и не принимал в ней участия.

Почему же я стою сегодня здесь перед вами? Третий по счету государственный переворот, свидетелями которого мы стали осенью прошлого года, заставил меня задуматься: почему наша страна наступает на одни и те же грабли? какие ошибки мы повторяем из раза в раз? А главное – как я могу помочь своему народу стать богаче, успешнее и счастливее? Как я могу помочь нашему Президенту в его стремлении провести фундаментальные преобразования в политике, экономике, общественной жизни и культуре?

Безусловно, в одиночку человек способен свернуть горы. Но в политическом поле – один человек не воин. Поэтому я искал общественную силу, которая своей идеологией, энергией и чистыми намерениями способна преобразовать Кыргызстан.

Я не собирался строить союзы со старыми политиками, вести переговоры с людьми, чья репутация давно замарана, входить в морально обанкротившиеся партии. Я искал прогрессивных, открытых и молодых единомышленников. И я нашел их в лице партии "Свобода выбора"!

В детстве я был бунтарем, самым свободолюбивым среди братьев и сестер. Я всегда отстаивал право на свободу личности, если его пытались ущемить. Также я боролся за справедливость и неоднократно платил за это высокую цену. Это помогло мне понять одну важную вещь – нет свободы без ответственности за свои поступки и действия. Если человек делает, что ему вздумается и не отвечает за это, это не свобода, это беспредел. В Кыргызстане многие политики именно так воспринимают свободу – как право на беспредел, как безнравственное эгоистичное поведение, как освобождение от ответственности перед людьми и законом. Это путь к разложению народа, общества, государства!

Свобода каждого из нас предполагает наличие у нас чувства долга и совести. Если их нет, мы получаем антиобщество – кучку нравственно незрелых, безответственных и трусливых эгоистов, живущих по принципу: "Ты умри сегодня, а я завтра".

Это и есть наши политики – дегенеративный политический класс Кыргызстана!

Тридцать лет мы наблюдаем, как ненасытные, по сути одноглазые, я имею в виду недальновидные политиканы, упорно демонстрируют нам отсутствие ответственности, морали и совести! Они говорят о свободе, но готовы раболепно поступиться ею ради куска пирога, а потом подставить и обмануть любого ради собственной наживы! Они торгуют интересами народа и лишают его будущего лишь с одной целью – обеспечить себе личное благополучие!

Вот такой свободе – свободе лицемерия, воровства и безответственности в кыргызской политике мы с вами должны положить конец! Для этого я с сегодняшнего дня возглавлю партию "Свобода выбора"!

Вместе с новым поколением я собираюсь не заниматься политикой в старом понимании, а служить народу и решать главные проблемы Кыргызстана. Я намерен искоренить бедность, изменить национальное самосознание и улучшить качество жизни моего народа.

Я верующий человек и о понятии Свободе хочу добавить одно важное размышление.

Всевышний наделил нас всех свободой воли – мы с вами сами выбираем любить или ненавидеть, быть добрыми или злыми, стремиться к знанию или оставаться непросвещенными, постигать мудрость или довольствоваться расхожей глупостью, быть милосердными или жестокими, быть счастливыми или несчастными. Все определяет свобода воли.

Выбор между сегодняшним беспределом алчных чиновников и нищетой, государством справедливости и процветания зависит от вас. От вашей воли!".

Продолжение следует….

Исполнитель: РФ "Рубикон", г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2. Заказчик: политическая партия "Свобода выбора". Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии Сапаралиевой К. А. из средств специального избирательного фонда политической партии "Свобода выбора".

Дата выхода: 01.04.2021 г. Тираж: 1.