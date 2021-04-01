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Суд продлил меру пресечения депутату ЖК Кубанычбеку Жумалиеву

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- Оксана Гут
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Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев остается в СИЗО ГКНБ еще на две недели. Такое решение принято Первомайским районным судом Бишкека.

"Постановлением Первомайского районного суда г. Бишкек от 31 марта продлён срок применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Жумалиева К.М. на срок досудебного производства, то есть до 14 апреля 2021 года, с содержанием в СИЗО ГКНБ КР", - сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 4 февраля Кубанычбек Жумалиев был заключен под стражей в СИЗО ГКНБ КР на период следствия. Он обвиняется по статье 319 ч.1 (коррупция) УК КР.


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URL: https://www.vb.kg/399039
Теги:
коррупция, суд, Кубанычбек Жумалиев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, уголовное дело, незаконное обогащение, Депутат
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